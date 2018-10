Le meilleur de Laurent Gerra en hommage à Charles Aznavour

publié le 07/10/2018 à 12:21

Ce dimanche, plusieurs personnalités ont tenu à rendre hommage à Charles Aznavour, à commencer par François Hollande. "Souvenez-vous en 2012, j'étais en haut de l'affiche. C'était for me... formidable", dit l'ancien président de la République. "Aujourd'hui, mes amis me disent : " tu t'laisses aller, et tu me donnes envie de rigoler !", admet le François Hollande.



C'est ensuite Patrick Bruel qui a tenu à rendre hommage au chanteur, en rassurant le public d'Aznavour. " Je suis la pour reprendre le flambeau. Je peux tout chanter moi !" assure Bruel. "Je peux même chanter en arménien : je m'appellian Patrick Bruelian", insiste-t-il.

Enfin, c'est Jean-Luc Godart, pour qui Charles Aznavour avait composé Tu t'laisses aller, qui a prononcé un éloge au chanteur disparu : "Aznavour a mis fin de lui-même au concert. Il nous quitte à 94 ans sans atteindre la centaine, mais il n'en est pas moins le chanteur du siècle..."