La chronique de Laurent Gerra du 1er juin 2020

publié le 01/06/2020 à 10:35

Comme chaque année au printemps, de nouveaux mots et expressions ont fait leur entrée dans les prestigieux dictionnaires Larousse et Le Robert et comme à chaque fois, des personnalités éminentes seront interrogées sur le bien fondé de ces nouveautés, comme c'était le cas pour le regretté Jacques Chancel. "Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Radioscopie de Jacques Chancel", lance le journaliste. "Aujourd'hui je reçois un troubadour poète, au verbe haut et à la rime riche, Georges Brassens", ajoute t-il.

Les turbulences à France Télévisions ont donné une idée à Jack Lang. "Comme je vous l'avais expliqué récemment, c'est sur le front culturel que je vais mener le combat à Saint-Dié-des-Vosges. À cet effet, avec quelques amis déodatiens, j'ai lancé une télévision locale, baptisé France Dié", explique l'ancien ministre.

"Une chaîne qui émet tous les soirs après le coucher du soleil, c'est-à-dire à partir de 16h30. En direct depuis l'arrière salle de la taverne du Vieux Bouc, transformée en studio", ajoute Jack Lang.