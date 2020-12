La chronique de Laurent Gerra du 9 décembre 2020

publié le 09/12/2020 à 10:00

Ce mercredi 9 décembre, Olivier Faure, le patron du Parti socialiste songe à changer le nom du PS. "Je l’ai dit à Edgar Faure : on ne doit plus s’appeler Parti socialiste, on doit s’appeler Socialistes tout court. T’as vu comme ça claque ? Y en a là-dedans !", réplique l'ancien président de la République, François Hollande.

De son côté, le général de Villiers se bat pour la réouverture des restaurants. "Le roi illégitime Micron premier et son bouffon Jean Castex leur ont déclaré la guerre sous de fallacieux prétextes sanitaires. À l’heure où je vous parle, des centaines de restaurants font faillite. Et palsambleu, les restaurants, c’est la France !", assène-t-il.

Enfin, cette période de l’avent est une excellente opportunité de retrouver nos séries cultes françaises préférées, avec notamment les enquêtes du commissaire Navarro. "Dis-donc Bain-Marie, comme t’es mon plus fidèle adjoint, c’est toi qui vas faire les permanences au commissariat pour les fêtes de la Noël. Moi, j’vais emmener ma fille Yolande s’emmerder à la montagne au pied des pistes qui sont fermées", dit-il.