La chronique de Laurent Gerra du 9 avril 2019

publié le 09/04/2019 à 09:39

Des perquisitions ont été menées la semaine dernière chez le directeur de cabinet de François Bayrou, dans le cadre de l’enquête sur de possibles emplois fictifs au Modem. Et le maire de Pau qui "jure de dire la vérité"... à sa manière : "Je ne lève pas la main droite, ni la main gauche, mais je dodeline ma grosse tête rouge qui est bien au centre". Il décrit alors ce que les policiers de la brigade financière ont trouvé dans son cabinet : "Un Picsou Magazine, un Télé 7 Jeux spécial mots fléchés, le recueil des blagues de Jean-Marie Bigard, du papier toilette Moltonel triple épaisseur et une balayette… Alors je le dis solennellement : va-t-on me reprocher d’avoir une balayette dans mon cabinet ?". À croire que le maire de Pau s'est trompé de cabinet...



Afin de lever des fonds pour financer sa campagne aux élections européennes, la France Insoumise a mis en ligne une vidéo dans laquelle notre confrère de France 5 Jean-Michel Aphatie est imité. Selon lui, on a voulu faire croire "que je m'exprime avec un fort accent régional et en roulant les 'r' alors que je suis prêt à démontrer sans coup férir devant le tribunal qu'il s'agit d’une caricature trompeuse, mensongère et aberrante, déclare-t-il. Je le prouve tous les soirs dans mon entretien sans concessions sur France 5 où malgré une discrète calvitie, je n'arbore pas le béret basque, et où je n'exige pas de cassoulet au piment d'Espelette lors du traditionnel dîner".

Au vu d'un article du journal Le Point, titré "L'appel de Gérard Collomb à Macron", Gérard Collomb a décidé d'appeler Emmanuel Macron : "J'appelle Emmanuel pour qu'il arrête toutes ses conneries", explique-t-il à Mademoiselle Jade. Selon l'ancien ministre de l'Intérieur, le président ne sait pas s'entourer. "Benalla, Bellatar, avouez que c'est pas le casting du siècle... Faut qu'il arrête avec les gens dont le nom commence par B, sinon il est capable de nommer Ben Ali au ministère des Droits de l'homme !". Et Gérard Collomb a aussi un avis très fixé sur son successeur : "Castaner, c'est l'anti-Conforama. Chez Casto, y a tout ce qui faut, outils et matériaux. Chez Casta, y a rien qui va, à part les galoches et la vodka".

Jean Lassalle est présent ce matin pour annoncer qu'il est en campagne. Une nouvelle qui surprend Mademoiselle Jade. "C'est bien le problème, dit-il, je suis en campagne pour les européennes, mais personne n'est au courant, car je suis ostracisé par les médias. Mais je refuse d'être le dindon de la farce". Sur sa liste, sont présents tous ceux qui l'entourent quotidiennement : Léon son dindon et Marguerite sa vache. Son mouton, Jean-Pascal, fait office de conseiller en image. Et lorsqu'on lui demande son programme, il répond simplement : "Il est simple : que Bruxelles arrête de nous prendre pour des vaches à lait".