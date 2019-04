La chronique de Laurent Gerra du 8 avril 2019

publié le 08/04/2019 à 09:43

Ce lundi 7 avril, Laurent Gerra a commencé par imiter Emmanuel Macron, qui "n'en peut plus" après "son tour des gymnases pour son grand débat". "Z’ai juste besoin de me reposer en regardant des conneries à la télé", rétorque le président à Brigitte qui essaie de le remotiver.



L'ancien président François Hollande est lui très énergique, et s'en prend à ses détracteurs : "Haut les mains, peau d’lapin, la maîtresse en maillot d’bain ! Ah j’t’cassé !". De son côté, Jean-Marie Le Pen se dit en plein forme, après son entretien avec Cyril Hanouna : "J’ai kiffé de fou d’être interrogé par ce comique troupier qui n’est pas sans me rappeler mon bouffon préféré, l’ami Jean Roucas".

Stéphane Bern sort un nouveau livre, "Pourquoi sont-ils entrés dans l'Histoire ?", où il s'intéresse aux noms de famille qui sont entrés dans l'Histoire en devenant des noms communs. "Il est fort à parier que selon le même principe, certains noms de famille d’aujourd’hui seront les noms communs de demain", prédit-il. "Je ne serais pas surpris qu’à l’avenir, un Calvi désigne un bon vivant en langage courant, dans des phrases du genre : "Mon meilleur ami adore les bonnes tables, c’est un véritable Calvi !"".