La chronique de Laurent Gerra du 8 juillet 2019

publié le 08/07/2019 à 10:10

Pour les vacances José Bové a tout prévu : "Avec mon Dany, on a décidé de partir en randonnée dans le Larzac et de faire du camping sauvage (...) mais on reste des écolos avant tout. On embarque pas d'eau, c'est trop lourd. (...) Les fringues ? On en emmène pas. Déjà qu'on en change jamais dans l'année on va pas faire d'efforts pendant les vacances !". Pour la nourriture, les haricots blancs sont de rigueur "même si ça ballonne c'est pratique", "le soir on enflamme nos pets, ça nous fait bien marrer et ça permet d'allumer des feux de brindilles", déclare-t-il.

François Bayrou s'apprête lui aussi à partir en vacances : "Je compte partir dans le Centre, dans le massif centriste et plus précisément dans l'Allier car des alliés en ce moment c'est ce dont je manque le plus".

Quant à Nicolas Sarkozy il ne part pas, il veut "revenir en septembre". "Croyez-moi ça va envoyer du pâté parce que je suis énervé", prévient-il. "Je réfléchis, je me pose des questions : 'Est-ce que je vais aller me baigner ? Est-ce que je vais faire un tour en vélo ? Et à midi, est-ce qu'on va se faire une grillade ou un poisson ?'", s'interroge-t-il.