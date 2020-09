La chronique de Laurent Gerra du 7 septembre 2020

publié le 07/09/2020 à 09:32

Lundi 7 septembre, Jean Castex était invité dans les studios de RTL. En cette période riche en annonces gouvernementales, le Premier ministre ne ménage pas ses efforts pour maintenir la dynamique de son gouvernement : "L'heure n’est pas à peigner la girafe ou à ramer des gencives. Je n’ai pas été nommé pour faire le mariole ou yoyoter de la touffe mais pour gouverner en responsabilité. Alors pas question que ça branle dans le manche", a-t-il déclaré.

Dans son discours au Panthéon, Emmanuel Macron a tenté de reprendre la main sur les tensions communautaires qui rongent le pays en faisant l’éloge du modèle français. Invité à s'exprimer au micro RTL, Michel Chevalet explique la définition d'être Français, étroitement liée à la théorie du "en même temps" : "Être français, c’est quoi ? Demander plus de discipline et en même temps gruger dans la file d’attente à Intermarché, demander plus de respect d’autrui et en même temps téléphoner sans quitter son siège dans le TGV, et dire que les politiques sont tous pourris et en même temps remettre perpétuellement les mêmes au pouvoir".



De son côté, Gérard Depardieu est revenu sur les polémiques politiques, déclenchées par son interview accordée à Cyril Hanouna : "Ah, mais il leur en faut peu, aux saintes-nitouches des médias ! Mais bordel, qu’est-ce que j’ai dit d’grave ? Que j’aimais pas les politiques en général. T’en connais qui les aiment, toi ? Les types qui veulent te niquer pour ton bien, c’est pas ma came. J’ai l’droit, non ?", a fustigé l'acteur.