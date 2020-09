Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean Castex et Claude Piéplu

publié le 06/09/2020 à 10:36

Le Premier ministre Jean Castex était l’invité d’Yves Calvi et il est resté à l’antenne de RTL. "J’espérais croiser Zappy Max et Max Meynier et bien entendu mes respects à Ménie Grégoire qui explique si bien la contraception par la méthode Ogino", déclare le Premier ministre.



Ces derniers n'étant plus là, Jean Castex regrette de ne pas avoir pu leur apporter "des pâtes de coin et des masques tricotés à Vic Fezensac dans le Gers". Quant aux nouveaux locaux de radio Luxembourg : "c’est bien joli, mais ça manque de formica. Le formica, je vous le dis en responsabilité, c’est épatant, ça se nettoie d’un coup d’éponge avec de l’Ajax", recommande-t-il.



Retrouvons désormais un nouvel épisode de notre série expérimentale "Les Sinoks", racontée par l’inoubliable Claude Piéplu. L’épisode du jour se nomme "Bat les masques". En ce temps-là, sur la planète des Sinoks, l'épidémie de Covid-19 refusait de s'éteindre en l’absence de vaccin. Le Sinok Macron était bien démuni : il délégua le problème au Sinok Castex qui délégua le problème aux préfets qui déléguèrent le problème aux maires”, ironise le comédien sur la gestion nébuleuse de la situation.