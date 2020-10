La chronique de Laurent Gerra du 6 octobre 2020

publié le 06/10/2020 à 10:00

Roselyne Bachelot a été placée chez elle à l’isolement pendant une semaine, après avoir dîné avec une personne positive à la Covid-19, le vendredi 2 octobre. Contactée par mademoiselle Jade, la ministre de la Culture a tenu à se montrer rassurante sur son état de santé : "J’étais en train de travailler dans ma cuisine. Que les Français se rassurent : malgré mon isolement, je reste au travail". Passionnée de musique classique, elle en profite pour réviser ses classiques : "Je viens d’écouter l’intégrale de Richard Clayderman, toutes les sonates d’André Rieu et je vais attaquer les meilleures symphonies de Rondo Veneziano".

Depuis qu’il a été élu Haut-commissaire au Plan, François Bayrou cherche des solutions aux problèmes qui minent la France. L'ancien garde des Sceaux a affirmé qu'il trouver un vaccin contre la Covid-19 et en explique les contours en s'appuyant sur le cas de Donald Trump, sorti récemment de l'hôpital : "Si Donald Trump a guéri si vite, c’est la preuve que la bêtise protège l’organisme des attaques du virus. Il faut donc injecter massivement de la bêtise à la population".

Immobilisé à son domicile après ses ennuis de santé, Enrico Macias a donné de ses nouvelles à mademoiselle Jade et livré son secret pour faire passer le temps : "Tout est plus facile avec les applis qu’on a sur les téléphones à nous. Dès que tu as un petit creux à toi, tu appelles Allôboulettes et t’y es livré en 20 minutes".