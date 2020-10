Le meilleur de Laurent Gerra avec Stéphane Bern et les Deschiens

publié le 04/10/2020 à 10:26

Stéphane Bern, qui a accompagné le président Macron et sa femme lors d’un déplacement, serait de plus en plus influent auprès du couple présidentiel. Les présidents et les ministres de la Culture se succèdent, mais "M. Patrimoine" reste indéboulonnable. "Je ne rougis pas de plaisir, je rougis de honte. Vous allez me faire passer pour un laquais du pouvoir que je ne suis pas. Zut, flûte et crotte", s’émeut Stéphane Bern imité par Laurent Gerra.

"Sachez qu’avec mon bon roi Emmanuel, il m’arrive de taper du poing sur la table. L’autre jour, tandis que je servais le dîner dans la salle à manger de l’Élysée, une fourmi s’est immiscée. Afin que notre bon roi ne salisse pas son auguste menotte, j’ai tapé du poing sur la table afin d’écraser ce maudit insecte", raconte Stéphane Bern.

