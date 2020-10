La chronique de Laurent Gerra du 5 octobre 2020

publié le 05/10/2020 à 10:55

Emmanuel Macron a annoncé vendredi 2 octobre le projet de loi sur les séparatismes et en particulier sur l’islamisme radical. Parmi les principales mesures, on retrouve l'obligation de neutralité des agents de service public alors que certains conducteurs de bus demandent parfois de pouvoir porter un signe religieux. "Brizitte, Brizitte, t'as vu, j'ai levé le voile sur notre projet de loi parce que c'est notre projeeet" s'est félicité le chef de l'État, avant que la première Dame ne le reprenne : "Fais attention à ton vocabulaire parce que 'lever le voile', cela peut-être stigmatisant en la matière".

Donald Trump a été hospitalisé et placé en quarantaine après avoir été contrôlé positif à la Covid-19. François Hollande a tenu à réagir à l'état de santé du président américain : "En tant que chef d'État qui a été placé cinq ans en quarantaine, je veux m'adresser à mon collègue Mickey Trump. En quarantaine, on ne fait aucun déplacement donc il faut manger moins sinon on grossit" a-t-il souligné. Avant d'ajouter : "Mon premier conseil, c'est de faire des petits-déjeuners moins copieux plutôt que de manger deux tartines de pâté".

Le nouveau directeur de BFM, Marc-Olivier Fogiel, s'est présenté à mademoiselle Jade. "Je suis pas directeur, je suis team manager" a-t-il d'abord tenu à préciser avant de poursuivre : "Team manager, c'est un business model carrément plus hype avec le T-shirt abaissé, un jean Sandro et des Sneakers Reebok"