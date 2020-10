Le meilleur de Laurent Gerra avec Rambo et Bigard

publié le 03/10/2020 à 10:46

À un mois de l’élection présidentielle américaine, le spécialiste de RTL John Rambo décrypte la situation. "Y’a pas de point à faire. Dans un mois Mad Donald va écraser le vieux Sleepy Joe et c’est tout. Ça te va comme analyse ?", explique Rambo imité par Laurent Gerra. "Mad Donald" étant Donald Trump et "Sleepy Joe", son rival Joe Biden. "Donald va gagner parce qu’il ne peut pas perdre, c’est tout (…) À cause de Poutine, Vladimir veut faire gagner Donald, parce que Donald il emmerde les Chinois. Et pendant que Donald s’occupe des 'Chinetoques', Vlad est tranquille pour s’occuper de ses opposants", décrypte le personnage.

La nuit sur RTL, Caroline Dublanche parlent avec les auditeurs et les apaisent. C’est ce qu’elle fait avec Jean-Marie, qui appelle le 3210. "Salut c’est Bigard, allez tous vous faire enc****", entame l’humoriste imité par Laurent Gerra. "Je me retire de la présidentielle, j’avais mis mes grosses c*****es sur la table".