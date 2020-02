La chronique de Laurent Gerra du 6 février

publié le 06/02/2020 à 12:22

Jean Lassalle, député des Pyrénées-Atlantiques et ancien candidat à la présidentielle, qui a récemment rejoint le groupe parlementaire Libertés et Territoires, a décidé de se jeter corps et âme dans la bataille des élections municipales en défendant les droits des animaux. À Paris, Jean Lassalle a décidé d'apporter son soutien à "l'âne" (Anne Hidalgo). Il soutient aussi "le cornu" (Sébastien Lecornu) à Vernon dans l'Eure.



Autre grand défenseur de la cause animale qui a décidé de "partir à la reconquête des territoires" avec ces élections municipales : Christian Jacob. Le président des Républicains peut compter sur le soutien de François Baroin dans cette bataille.



Contexte oblige, on parle beaucoup de politique ces derniers temps. La politique, c'est peut-être un terrain qui pourrait intéresser l'ex-homme en noir de Canal+ Thierry Ardisson, qui cherche à se reconvertir depuis la fin de Salut Les Terriens. Il aurait bien tenté sa chance sur le service public, mais comme "Delphine Ernotte fait la chasse aux mâles blancs de plus de 50 ans", il continue ses recherches.