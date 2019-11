La chronique de Laurent Gerra du 5 novembre 2019

publié le 05/11/2019 à 11:19

Emmanuel Macron est actuellement en Chine pour signer des accords économiques. "Il est important pour nous de nous inspirer", estime Jean-Pierre Raffarin. "Pendant que les Français s'engueulent sur le voile islamique, les Chinois font du fric. Et pendant que les Français s'astiquent le manche, les Chinois se retroussent les manches", constate-t-il.

Jean-Michel Apathie reçoit sur son plateau Aya Nakamura. "T'as pas le groove Djadja, c'est toi la blablabla de la pookie Djajdja", lui dit la chanteuse. "C'est aberrant. On m'a programmé une invitée qui a besoin d'une traduction et on ne m'a pas mis les sous-titres, s'agace l'éditorialiste, si ça continue je vais prendre mes clics et mes clacs et lui demander de m'embaucher comme choriste, ça n'a pas l'air trop difficile".

François Baroin, futur candidat de la droite en 2022 ? "Faut se méfier Mademoiselle Jade, c'est pas François Baroin qu'il aurait dû s'appeler mais Barry White, lâche Nicolas Sarkozy, il suffit qu'il dise bonjour pour qu'aussitôt la lumière se tamise, qu'une musique qui donne envie de faire des galipettes se fasse entendre et qu'on ait très envie de se déshabiller".