Laurent Gerra imitant Benoît Hamon : "On n'a jamais vu Miss France chausser du 48 et porter la barbe

publié le 12/09/2018 à 10:17

"Tiens, bonjour Benoît Hamon !", lance Mademoiselle Jade au fondateur du mouvement Générations. "Tiens, vous m'avez reconnu, c'est gentil !", murmure celui-ci, imité par Laurent Gerra.



"J'ai dû passer par le parking pour rentrer, planqué dans le coffre de la Twingo de Jacques Pradel", confie-t-il. "Mais pourquoi ça ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Parce que le vigile à l'accueil ne veut jamais me laisser rentrer", déplore-t-il. Et d'ajouter : "L'autre jour, je lui ai dit que j'étais ancien candidat à l'élection présidentielle. Il m'a répondu : 'C'est ça, et moi je suis Miss France !'".

"Et alors ?", lui demande Mademoiselle Jade. "Alors c'est pas vrai. Je sais bien qu'il n'a jamais été Miss France. On n'a jamais vu Miss France chausser du 48 et porter la barbe", explique Benoît Hamon, toujours imité par l'humoriste.