La chronique de Laurent Gerra du 5 mai 2021

publié le 05/05/2021 à 09:56

Confinement oblige, les maisons d’édition croulent sous les manuscrits. Un Français sur dix a écrit un livre pendant le confinement selon un sondage Harris Interactive, et Gallimard demande temporairement aux auteurs d’arrêter d’envoyer des manuscrits. Un phénomène qui a inspiré à Patrick Sébastien un nouveau numéro de "couillon de culture".

Force est de constater qu'après avoir censuré les propos racistes, homophobes, sexistes et autres, il n'y a pas grand-chose qui est publié. Moralité, "ce n'est pas parce qu'il y a plein de manuscrits qu'il y a plus de livres dans les librairies", constate Patrick Sébastien.

Selon Michel Houellebecq, ce n'est pas plus mal parce que "les journaux intimes de confinement de Jean-Pierre et Monique, ça n'intéresse personne". "Ce que les gens veulent, ce sont des livres nietzschéens qui racontent la fin inexorable de la civilisation européenne."

Yann Queffélec n'est pas du tout d'accord : "Ce que les gens veulent, ce sont des livres qui font voyager. En Bretagne par exemple ! Parce que la Bretagne, c'est génial. Il y a des marins, du chouchen et des galettes saucisses."

"Je suis d'accord avec Yann", abonde Patrick Sébastien. "Les gens veulent de la littérature bienveillance." Petit coup d'auto-promo pour conclure : "Je rappelle que mon bouquin Et si on était bienveillant est toujours disponible parce que, sous le nez rouge du clown, il y a aussi un philosophe qui donne du bonheur aux gens."