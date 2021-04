Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Pierre Raffarin et Alain Finkielkraut

publié le 04/04/2021 à 11:43

Le ton ne cesse de monter entre la France et la Chine : faisons le point avec le représentant officiel de la France en Chine, Jean-Pierre Raffarin. "Bonne année du Buffle : l'heure est grave, rien ne va plus entre nous et le vénérable guide de l'orient rouge. J'ai nommé Xi Jinping", déclare l'ancien Premier ministre.

La diplomatie se dégrade avec le secrétaire général du parti communiste chinois : "Le torchon brûle et comme c'est un torchon chinois qui ne supporte pas la chaleur, cela émet des vapeurs extrêmement corrosives pour l'amitié franco-chinoise dont je suis le gardien éternel", précise Jean-Pierre Raffarin. Tout a commencé par les insultes de l'ambassadeur chinois contre un chercheur français, qui s'est fait traiter de "troll idéologique". "Je rajoute que ce chercheur est une chauve-souris diabétique, un rouleau de printemps ramolli !", poursuit le représentant.

De son côté, Alain Finkielkraut dénonce la journée mondiale consacrée "aux trans", "dans la mesure où on parle tous les jours !" estime-t-il. "Je suis à cran ! Les 'trans', c'est comme l'horoscope et la météo, on y a droit tous les matins ! On n'habite plus en France, on habite en 'Trans' !", poursuit le philosophe.