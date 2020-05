La chronique de Laurent Gerra du 4 mai 2020

publié le 04/05/2020 à 10:43

En pleine période de confinement, Marine Le Pen semble particulièrement remontée et particulièrement contre Yves Calvi : "Aller, viens ici Calvi, on va se fighter dans l'octogone". Une semaine après son accrochage avec lui, la présidente du Rassemblement national évoque "des fariboles" de sa part et va même jusqu'à dire : "voilà ce qu'il a raconté toute la journée sur votre antenne".

Toujours fidèle à son blog vidéo, son père Jean-Marie Le Pen se montre également très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. "Où avez-vous voulu que je fusse" demande-t-il à mademoiselle Jade, "au diable vauvert ou peut-être que j'assistasse à la pitrerie pitoyable à laquelle s'est livrée ma fille ?". Il fait référence à l'hommage du 1er mai devant la statue de Jeanne d'Arc et souligne que "de mon temps, les hommages avaient de la gueule".

José Bové a été sollicité par RTL comme consultant scientifique du coronavirus. L'ancien homme politique souligne que "d'après une étude l'Ifop sur la propreté des Français en période de confinement, 1 Français sur 4 ne change pas de slip chaque jour". "Ça pour le coup, je peux en parler parce que la faune et la flore en milieu pubien, ça fait parti de mes domaines d'expertise".