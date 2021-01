La chronique de Laurent Gerra du 29 janvier 2021

publié le 29/01/2021 à 10:07

La situation économique du pays est très inquiétante face à la crise du coronavirus. On fait le point avec notre spécialiste économique, François Lenglet, qui craint une baisse du pouvoir d'achat des Français et de leur moral : "Les Français n'auront bientôt plus d'argent pour acheter des camemberts au lait cru qui sentent mauvais mais qui rendent heureux, du coup, le moral des Français, qui est un indice économique très important,

La rumeur d'un gouvernement d'union nationale avec des personnalités de tous bords augmente de jour en jour. Une perspective à laquelle Nicolas Sarkozy a gentiment fait comprendre qu'il n'y prendrait pas part : "Vous êtes marrants vous les journalistes, j'ai beau dire et répéter qu'il n'est pas question que je revienne, et vous me posez encore la question ?". L'ancien chef de l'État laisse néanmoins la porte ouverte : "Si ce sont les Français qui veulent que je revienne, alors je vais y réfléchir".

Pour venir en aide aux hôpitaux et aux soignants, de nombreuses ventes aux enchères d'objets appartenant à des personnalités sont organisées sur Internet. Des ventes auxquelles aurait adoré participer le regretté Pierre Bellemare, qui se voyait déjà vendre un slip du chanteur Patrick Bruel : "Il s'agit d'un slip taille massage en parfait état, qui a été très peu porté alors faîtes monter les enchères pour nos amis les soignants".