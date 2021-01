et Jade

publié le 28/01/2021 à 10:00

Malgré un contexte sanitaire très particulier, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, a annoncé pas moins de 4 mouvements de grève pour la semaine prochaine. "Bon ben, qu’est-ce qui s’passe ? Y s’passe que ça fait des mois qu’on peut plus appeler les travailleurs à la grève à cause qu’y travaillent pas", justifie le syndicaliste imité par Laurent Gerra.

"Que les transports, c’est un bon exemple de notre raisonnement. Que je m’explique : que si qu’on fait la grève dans le métro mais que y’a pas de voyageurs parce qu’ils sont en télétravail, que y’a personne qui va être emmerdé et ça, nous on est contre à la CGT", détaille Philippe Martinez, par la voix de l'humoriste.

Le gouvernement a promis des repas à 1 euro à tous les étudiants. Nous sommes justement avec un étudiant, MC Bataard, qui est en master de culture hip-hop à Nanterre. Il confie que la situation est compliquée pour lui. "Ben ouais, parce que mes cours de niquage de police, ils ont sauté avec le pain de mie. Le pain de mie de covid-19 !", explique le "jeune" imité par Laurent Gerra.

Et quand Mlle Jade corrige, en expliquant que le mot est "épidémie", MC Bataard s'emporte : "Zyva madame RTL, me corrige pas mes mots comme une colonialiste ! C’est interdit, c’est la prof de victimisation qui me l’a dit !".