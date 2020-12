La chronique de Laurent Gerra du 28 décembre 2020

publié le 28/12/2020 à 10:24

Si jamais un troisième confinement devait avoir lieu, l'astrophysicien Hubert Reeves a un petit conseil à donner aux Français : "Plutôt que de regarder le téléshopping en sachant très bien qu'on n'pourra pas commander ce balai à vapeur et les claquettes amincissantes, faut r'garder l'ciel pour découvrir l'zoo galactique", préconise le scientifique.

"Vous repérez des constellations qui forment des galaxies et vous trouvez une galaxie qui ressemble à un pangolin ou à une chauve-souris. Même pas besoin d'être à un mètre de distance vu que vous êtes à des milliards de milliards de kilomètres et vu que y'a des milliards de milliards d'étoiles ça peut vous occuper jusqu'au printemps 3047", indique-t-il. Alors, si lors d'un confinement vous n'avez plus de quoi vous occuper, vous savez ce qu'il vous reste à faire.

Enfin, "l'université de New York propose que vous passiez au peigne fin les images satellitaires du Grand Nord afin d'y r'pérer les goineaux de pingouins", souligne Hubert Reeves qui précise que "plus il y a de crottes volatiles, plus il y a de colonies de pingouins".