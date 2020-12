Le meilleur de Laurent Gerra avec Jane Birkin et Étienne Daho

publié le 27/12/2020 à 08:09

Oh! Pardon tu dormais est le nom du nouvel album de Jane Birkin, composé par Étienne Daho. Les deux artistes étaient présents auprès de mademoiselle Jane pour délivrer les contours de leur réalisation. "Je suis contente d'être là parce que les Anglais, ils n'ont plus le droit de venir en France à cause de la Covid" se réjouit la chanteuse tandis qu'Étienne Daho explique sa manière originale d'aborder la composition des textes : "Je sais plus les textes et après je fais un do dièse" explique-t-il en chantonnant.

Douze ans après la sortie de son dernier album, Jane Birkin souligne qu'il ne faudra pas attendre douze années supplémentaires pour voir un nouvel album de sa part. "Je vais faire un album avec tous les remix de celui-ci composé par David Guetta car j'aime beaucoup ces musiques" fait savoir la chanteuse.