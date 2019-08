La chronique de Laurent Gerra du 28 août 2019

publié le 28/08/2019 à 09:43

De retour du Mexique, Jean-Luc Mélenchon s'est visiblement mis à l'heure sud-américaine, sans avoir revu ses ambitions : "Je m’fais pousser la moustache, j’apprends à jouer du banjo, je me mets un abat-jour sur la tête et à moi el palacio de l’Elysée, olé !" Et il est visiblement fier d'avoir été reçu par le président mexicain.

Aujourd'hui, un nouvel épisode de "Macron des sources" : "Les estivants". Alors qu'Ugolin se réjouit du retour du calme au village avec le départ des vacanciers, Papet regrette de les avoir entendu tout l'été se plaindre "du bruit des cigales, du coq et des cloches." Sans compter ses activités de l'été : vendre de l'huile de tronçonneuse comme huile d'olive aux touristes et mettre de la glycérine dans les tonneaux du Bossu.

Johnny Hallyday ne comprend plus rien aux affaires de naturalisation : "Dis-moi Laeticia, pour remplir les papiers de là-haut où que je suis maintenant, ils me demandent ma nationalité du pays que j’étais en bas. Et je sais toujours pas quoi mettre dans la case."