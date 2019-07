La chronique de Laurent Gerra du vendredi 12 juillet

publié le 12/07/2019 à 11:06

La colère monte chez les Insoumis qui veulent plus de démocratie interne et reproche à leur leader, Jean-Luc Mélenchon, une pratique abusive du pouvoir. "S'ils ne sont pas contents on va leur envoyer Gérard Miller, ou ils vont faire la télé avec Thierry Ardisson comme Raquel Guarrido", répond le principal intéressé.

Philippe de Villiers a reçu le prix Combourg-Chateaubriand. Il s'agit d'un prix remis pour un écrivain dont le style honore la mémoire et l'œuvre de Chateaubriand. "Je suis très honoré, c'est autre chose que le Goncourt qui ne récompense que des pseudos-auteurs de la littérature contemporaine qui est d'une nullité abyssale", a réagi Philippe de Villiers.

Pour finir, Laurent Ruquier était entouré de Jeanfi Janssens, Arielle Dombasle et Christina Cordula. Alors qu'il lui demande si elle connaît Fidel Castro, elle lui répond : "T'es pas magnifique de dire que j'ai la gastro". Laurent Ruquier a ensuite tenté de leur faire deviner la danse cubaine qui commence par "cha" sans succès.