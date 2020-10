La chronique de Laurent Gerra du 22 octobre 2020

publié le 22/10/2020 à 10:27

La crise sanitaire que nous traversons a eu pour effet de générer une accumulation d’épargnes exceptionnelle. Faut-il se réjouir ou se plaindre de cette situation ?

“Il y a du pour et il y a du contre” indique François Lenglet l’éditorialiste économique. “Le pour est que quand on épargne, on ne dépense pas donc ça fait des économies. Le contre, c’est que quand on économise, ça fait des faillites donc des dettes”, poursuit-il avant d’évoquer le “paradoxe du SIF”. Interrogé par Mademoiselle Jade sur la signification de ce sigle, le journaliste explique qu’il s’agit du “Syndrome Inflationniste Français”.

“Zut, flûte et crotte de bique”, Stéphane Bern est également présent dans le studio de RTL. “Je subis la vindicte populaire pour ma proximité avec notre bon roi Emmanuel et notre belle reine Brigitte. Je serais dit-on le favori de la cour, c’est faux ! Mensonges et balivernes !"

L’animateur rappelle qu’il n’est pas rémunéré pour la mission patrimoine. “Bon c’est vrai que, parfois, pour me remercier, notre bon roi m’invite à dîner, mais peut-on considérer cela comme un salaire ?"