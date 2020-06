La chronique de Laurent Gerra du 25 juin 2020

publié le 25/06/2020 à 09:54

À Lyon, dans la course à l'élection de la métropole, La République En Marche a retiré son investiture LaREM à Gérard Collomb après que ce dernier se soit allié au groupe Les Républicains et à François-Noël Buffet. Ce dernier s'en défend auprès de mademoiselle Jade : "Quoi de plus naturel pour un Lyonnais que de se rapprocher du buffet ? L'essentiel, c'est qu'on trouve de bons produits sur ce buffet lyonnais".

Avec l'arrivée de l'été, Stéphane Bern sort un cahier de vacances sur les secrets de l'Histoire afin de "réviser l'Histoire avec une série de quizz". Elle explique notamment les différentes séries de questions qui s'y trouvent : "Quel célèbre peintre de la Renaissance a peint la Joconde ? A) Leonard de Vinci B) Leonard de Vincennes" ou encore "Quel était le surnom du roi Louis VI ? A) Louis VI Le Gros B) Loulou la Fourchette". Pas sûr que les jeunes écoliers aient du mal à répondre juste aux questions.

Deux mois et demi après le premier tour, le second tour des élections municipales va se tenir, ce dimanche 28 juin, dans quelque 5.000 communes de l'Hexagone. L'occasion de se remémorer le bon souvenir de Léon Zitrone et Guy Lux,qui n'auraient pas eu de mal à présenter cette soirée électorale : "On s'attend à une très forte participation car il y a un buffet somptueux à l'Élysée où la vodka coule à flot. Restez avec nous car on s'attend à des surprises et notamment une fontaine à champagne et de canapés au foie gras" souligne l'émission.