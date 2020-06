La chronique de Laurent Gerra du 24 juin 2020

publié le 24/06/2020 à 10:33

Tous les magazines rivalisent de remèdes miracles pour détoxifier l'organisme. Comme on s'y perd un peu, on fait le point avec un spécialiste de la diète méditerranéenne, Enrico Macias. "Dans ma famille on pratique tous la détox pour désengorger le foie, la vésicule, les boyaux. C'est simple comme l'aspirateur à miettes que mémé Malika a eu à Noël", assure le chanteur, imité par Laurent Gerra.

"Si tu veux de détoxifier, y'a deux règles d'or : d'abord tu évites de manger des boulettes entre les repas. Ensuite à table, une fois que tu as mis dans ton assiette ta semoule, ton bouillon et ta souris d'agneau, surtout tu te ressers pas, même si tata Jamila insiste. Ou alors tu prends qu'un dessert au miel avec ton thé à la menthe", détaille Enrico Macias.

Il y a quelques semaines, Donald Trump créait une nouvelle fois la polémique en qualifiant Haïti et les nations africaines de "pays de merde". Michel Chevalet est avec nous pour expliquer ces nombreux dérapages. "Donald Trump, comment ça marche ? Pour vous l'expliquer j'ai amené avec moi une réplique du cerveau de Donald Trump. À vue de nez, il s'agit d'un cerveau humain normal, mais regardez en réalité on le voit, Donald Trump se représente l'homme noir comme Michel Leeb. S'il est sollicité plus de 10 secondes, son cerveau est en surchauffe", détaille Michel Chevalet.

Dans sa lutte contre le terrorisme, le ministre de l'Intérieur compte sur toutes les forces de police et de gendarmerie. "L'heure est grave, notre ministre compte sur nous pour démanteler les réseaux jihadistes", assure Michel Galabru en gendarme de Saint-Tropez. L'inoubliable adjudant Gerber mène l'enquête et arrête par erreur Jack Lang, "le sultan de l'Institut du monde arabe".