La chronique de Laurent Gerra du 25 février 2019

publié le 25/02/2019 à 10:31

L’ancien ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, est revenu la semaine dernière d’une visite de quelques jours aux Émirats Arabes Unis où il est allé vanter les mérites de Lyon tout en s'acclimatant parfaitement à ce pays : "Salamalekoum fatma Jade et salamalekoum aussi au grand vizir de la matinale : cheikh Yves ben Calvi". L'actuel maire de Lyon a pourtant eu bien du mal à son arrivée comme il l'explique à mademoiselle Jade : "Je suis allé à Dubaï en tant qu’ambassadeur de la culture lyonnaise et je n'ai pas senti un accueil très chaleureux.Pourtant je leur avais ramené plein de cadeaux comme du saucisson brioché, de la rosette, de la salade de museau et même des pieds de porc façon Bobosse".



Après le rapport du Sénat et la mise en détention de ses principaux protagonistes, la nébuleuse affaire Benalla n’en finit pas de rebondir, menaçant de plus en plus l’Élysée. Voici comment un grand connaisseur en affaires d’État, François Mitterrand, aurait réglé le cas Benalla avec l’aide de son beau-frère, Roger Hanin, alias le commissaire Navarro : "Puisque que tu connais bien la Police, je compte sur toi pour me faire coffrer ce Benalla. Il est assommant ! On en parle trop." L'ancien président de la République va même plus loin : "Il va falloir s’occuper aussi des sénateurs, tous des feignants impotents, à part Michel Charasse".

François Bayrou est revenu sur son rôle de conseiller du Président : "En tant que spin doctor présidentiel, je suis full time en one to one avec Manu". Mademoiselle Jade lui demande alors en quoi consiste sa nouvelle fonction : "A être focus sur les problématiques gouvernementales dans une approche disruptive et protéiforme de la communication politique au service de la story présidentielle". Ne comprenant pas, son interlocutrice lui demande d'être plus précis et ce que cela veut réellement dire : "Euh… ça je ne sais pas. C’est comme ça qu’on parle dans la start-up nation, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. "