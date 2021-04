La chronique de Laurent Gerra du 19 avril 2021

publié le 19/04/2021 à 09:51

La vaccination poursuit son cours en France mais de nombreux maires se plaignent du manque de doses de vaccins. "Malheureusement pour eux, c’est moi qui décide. S’ils avaient été bons à l’école, ils auraient peut-être fini ministre de la santé, mais quand on a 25 de QI, on finit maire de Trifouilly-les-oies, et quand on est maire de Trifouilly-les-oies, on la ferme", leur répond le ministre de la Santé, Olivier Véran.



Dans un récent sondage, il apparaît qu’Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient au coude à coude au premier tour de la prochaine présidentielle. La présidente du Rassemblement National nie d'ailleurs le fait qu'elle semble vouloir redorer son image auprès des Français : "Ce n’est pas stratégique, je suis vraiment comme ça, douce comme du cachemire ! Il est temps que les Français s’en rendent compte. Je suis la délicatesse et la gentillesse personnifiée", assure-t-elle.