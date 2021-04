La chronique de Laurent Gerra du 21 avril 2021

publié le 21/04/2021 à 09:38

Le président des Républicains Christian Jacob a créé la surprise en affirmant la semaine dernière qu’il soutenait la candidature de François Baroin à la présidentielle, alors que ce dernier n’est pas candidat. "Il n'est pas candidat, alors on ne peut pas le soutenir ! Mais enfin, c’est tout à fait possible de soutenir des choses qui n’existent pas. Regardez Anne Hidalgo, elle soutient que Paris est une ville propre !"

Un adjoint du maire de Pau sera jugé en octobre prochain. Il est accusé d’avoir cassé le doigt d’un gilet jaune qui manifestait lors de la déclaration de candidature de François Bayrou aux municipales. "On est des gros gue-din au Modem… Si tu nous cherches des noises, on te casse les os !", se félicite François Bayrou qui ajoute "Un regard de travers et c’est pichenette, croc-en-jambe, balayette !".