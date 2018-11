La chronique de Laurent Gerra du 22 novembre 2018

publié le 22/11/2018 à 12:30

Ce jeudi 22 novembre, Nicolas Hulot sera l’invité de L’Émission politique sur France 2. Il se prépare en compagnie de ses deux coachs, les experts en écologie José Bové et Jean-Luc Bennahmias, le sosie officiel de Bourvil.

"Bon Nicolas, demain c’est une occasion en or de faire passer nos idées, alors dès le début tu attaques sur le glyphosate, c’est la priorité." lance José Bové. "Je ne suis pas d’accord, la priorité c’est les abeilles !", lui répond Jean-Luc Bennhamias. "La belle abeille a butiné les blés barbus, la belle abeille a bu, la belle abeille a vu, ce qu'abeille jamais de sa vie n'avait vu", chantonne-t-il





Les audiences radio ont à nouveau consacré Philippe Bouvard. Le succès de son émission Allo ici Bouvard ne se dément pas. Voici d’ailleurs un extrait de sa prochaine émission dimanche où il reçoit Marc-Olivier Fogiel. "Bonjour Philippe. J’aimerais avec votre avis d’homme sage sur la libération de la parole des femmes. Hashtag Me Too, hashtag Balance Ton Porc, hashtag les machos c’est pas beau." lance Marc-Olivier Fogiel. "Eh bien écoutez mon p’tit Marco, je dirais qu’il faut se méfier des dérives de ce mouvement que je soutiens néanmoins. Car les bonnes femmes, c’est comme le café : au début, ça excite, et après ça énerve. Hou hou hou." lui répond l'animateur.

Les illuminations de Noël à Paris seront inaugurées ce jeudi soir sur les Champs Elysées. Bertrand Delanoë a fait le déplacement pour y assister. "Je ne raterai ça pour rien au monde ! En plus cette année il y aura du beau monde, puisque les illuminations seront inaugurées par Karl Lagerefeld. Ça va être sensationnel. " commente l'ancien maire de Paris

Selon le journal Le Monde, le théâtre de l’Odéon propose actuellement une version #Metoo de L’école des femmes de Molière. Cette idée audacieuse de moderniser les classiques nous a inspiré d’autres versions des grandes pièces de Molière interprétées par nos personnalités préférées. Après l’école des femmes version #Metoo, le théâtre subventionné de l’Odéon présente Le Misanthrope avec Jean-Luc Mélenchon dans la fameuse scène de la perquisition. "Ôte-toi de ma porte avec toute ta clique. Je suis un Insoumis, je suis la République ! J’entre dans une humeur noire, me débats, me défends. Et je demande aux gens, mais qu’est-ce qu’elles ont mes dents ?" s'insurge le leader de la France insoumise.