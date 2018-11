A La Bonne Heure avec Laurent Gerra

publié le 20/11/2018 à 12:30

"Je m’appelle Laurent, j’ai 5 ans et je vais vous faire mes imitations". Cette phrase prononcée fièrement en 1972 par un petit garçon dans le microphone de ses parents fait écho au nouveau spectacle de Laurent Gerra. A l’occasion de ses 50 ans, l'humoriste a donc débuté en 2017 une grande tournée pour Sans modération, où l'on retrouve ses cibles favorites, puisées dans la politique, l’actualité, le monde du spectacle et les médias. Il y revisite également quelques-uns de ses grands sketchs mythiques.



Au total, 72 imitations vocales et physiques, totalement bluffantes ! Accompagné de 6 musiciens, l’imitateur préféré des Français parcourt de sa plume acérée ces 5 dernières décennies, et nous offre une de ses plus belles cuvées à l’occasion de son jubilé. Un spectacle disponible en DVD blu-ray et coffret Collector depuis le 14 novembre dernier.

"Sans modération", le spectacle de Laurent Gerra en DVD

Laurent Gerra continue à sillonner les routes de France. Vous pourrez notamment l'applaudir le 30 novembre à Grenoble, le 6 décembre à Dunkerque, le 8 décembre à Amiens, le 13 décembre à Aurillac, le 15 décembre à Saint-Etienne et le 19 décembre à Lyon. La tournée se prolongera jusqu'à l'été 2019.

Quand Laurent Gerra cuisine l'actualité sur RTL

Le 25 octobre dernier, le comique a également a publié Filets de Macron (et autres pommes à l'huile) aux éditions du Cherche Midi. L'ouvrage compile le meilleur de ses chroniques RTL, qu’il invente chaque jour avec ses complices Jérôme de Verdière, Stéphane Rose et Pascal Fioretto pour la matinale d'Yves Calvi.

"Filets de Macron - Et autres pommes à l'huile", les meilleurs sketchs de Laurent Gerra sur RTL

Au menu : une marinade de morue blonde finement hachée, une poule au Pau béarnaise façon Bayrou (en plein bouillon), un gras-double sauce hollandaise, une estouffade de Hulot au verjus, une farandole de jambons en short deux étoiles ou encore un Paris-Brest façon Martinez, le tout arrosé d’un château-mélenchon (un gros rouge qui tache) ou d’un cocktail Benalla (bien frappé). Avec cet ouvrage, Laurent Gerra n’a pas fini de vous faire rire !

