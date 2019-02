La chronique de Laurent Gerra du 18 février 2019

publié le 18/02/2019 à 08:56

Ce week-end, le mouvement des "gilets jaunes" a proposé son 14e volet auquel ont assisté les Deschiens et son acteur emblématique Bruno Lochet, qui a enfilé un gilet jaune pour une raison inattendue : "J'en porte un parce que j'ai froid et qu'il me réchauffe. C'est ma belle-mère qui me l'a tricoté." Étonné, son interlocuteur, voyant qu'il n'était pas particulièrement engagé, lui demande alors pourquoi avoir choisi cette couleur : "Parce que ma belle-mère n'avait plus que de la laine jaune. Mais c'est vrai que y'en a marre que le plein de la camionnette coûte toujours plus cher".



La nouvelle saison de "The Voice", présentée par Nikos Aliagas vient de démarrer sur TF1. Mademoiselle Jade a reçu plusieurs animateurs phares de la télévision française pour imaginer à quoi ressemblerait l'émission avec eux. C'est Pascal Sevran qui se présente à elle le premier : "C'est la chance aux chanteurs. Les quatre membres du jury qui vont écouter, sans les voir, des vedettes qui sont là pour nous faire plaisir". L'animateur présente les candidats qui paraissent pourtant méconnus du grand public et tout sauf des vedettes où figurent notamment : "Jordan Goutard qui chante du nez" et "les Roms de la ligne 12 avec leur accordéon percé".

Jacques Chancel aurait également pu se charger d'animer "The Voice", quitte à changer un peu le style de l'émission : "Bienvenue dans ce numéro de The Voice traduit au français par le grand échec à chier". Il présente ensuite les candidats : "Ce soir, nous recevons un jeune troubadour poète italien Angelo Branduardet, Vadim Esplet qui essayera de faire retourner le jury avec son duo de chats, Ross Roprovich, accompagné de l'orchestre philharmonique du Creusot TGV sans oublier Maurice André qui tripotera sa trompette magique". Une présentation qui n'a pas manqué de faire exploser de rire Mademoiselle Jade.