La chronique de Laurent Gerra du 19 septembre 2019

publié le 19/09/2019

C’est aujourd’hui que s’ouvre le procès de Jean-Luc Mélenchon pour rébellion, provocation et actes d'intimidation. Le chef de file de la France Insoumise semble pourtant beaucoup penser à la promotion de son nouveau livre Et ainsi de suite : "Et tu me laisses faire ma pub ! Y a pas de raison qu’y ait que Bernard Canetti et ses régimes minceurs qui y ait droit !"

Stéphane Marie, le célèbre jardinier de Silence ça pousse nous explique comment bien s'entendre avec son voisinage : "Si ton voisin t’emmerde avec ses courgettes, balance-lui un bon coup coup de binette !"

Une grève mondiale de la jeunesse pour la sauvegarde du climat est organisée vendredi, Une brigade de gendarmes d'élite vient de Saint-Tropez. "L’objet de notre mission qui est de la plus haute importance : surveiller la grève de la jeunesse pour le climat", rappelle Michel Galabru.

Enfin, toujours aux commandes de son journal de 13 heures sur TF1, notre ami Jean-Pierre Pernaut est un observateur avisé des mutations en cours dans nos régions. Il nous raconte les initiatives citoyennes de la ville de Moinfort-le-Ruquier, où "le salon d’esthétique 'Imagin’Hair' a adopté lui aussi la green attitude en recyclant les poils de ses clients et de ses clientes pour en faire des oreillers".