La chronique de Laurent Gerra du 17 septembre 2019

publié le 17/09/2019 à 11:05

Elle est la voix de la nuit sur RTL, la psychologue Caroline Dublanche offre une oreille attentive aux auditeurs comme aux journalistes de notre station dans son émission de confessions "Parlons-nous". François Lenglet, le journaliste économique de la rédaction, va mal, "j’ai prédit que tout allait basculer en 2019, donc si ça bascule pas, j’aurai l’air d’un con. Mais d’un autre côté, si ça bascule en 2019, ce sera la crise et ça ira encore plus mal, car personne ne pourra acheter mon livre".

Pour Jean-Pierre Raffarin, "rien ne va plus" depuis la guerre commerciale qui oppose les États-Unis à la Chine. "En tant que meilleur ami de la Chine, j’ai fait quelques placements dans l’Empire du Milieu et j’ai peur", explique-t-il. Et s'il a peur, c'est parce qu'il s'agit des "dernières économies des Républicains".

De son côté, Patrick Sébastien prépare la sortie de son album "entre nous". L'album inclura des "chansons réalistes et engagées", comme celles de Jacques Brel. C'est d'ailleurs pourquoi il s'en inspire énormément.