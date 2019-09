Le meilleur de Laurent Gerra avec Valéry Giscard d'Estaing et Dominique Strauss-Khan

publié le 15/09/2019 à 10:52

L’Obs a publié la semaine dernière un dossier sur l’amour après 60 ans. On y apprend que, de plus en plus de seniors refont leur vie, fréquentent les sites de rencontres ou même découvrent de nouvelles pratiques sexuelles.

Une information qui ne laisse pas insensible Valéry Giscard d'Estaing : "Ces histoires olé olé sur les matures qui vont encore au radada, ça me fait quelque chose", nous dit l'ancien président de la République. Juste d'avant d'expliquer son slogan de 74. "J'avais à peine 40 ans, fougueux, plein de sève, la tige irriguée, d'où mon slogan de l'époque : Giscard à la barre !", explique l'ancien président de la République.

Trop de délicatesse tue la délicatesse, heureusement Dominique Strauss-Kahn vient rééquilibrer les débats. "Je vais employer une métaphore jardinière. Voyez-vous, après 60 ans, l’homme est comme le poireau : la tête blanche mais la queue verte", l'ancien patron du FMI semble toujours aussi élégant.