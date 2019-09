La chronique de Laurent Gerra du 18 septembre 2019

publié le 18/09/2019 à 10:22

Aujourd'hui, François Bayrou fait la une, "restera ou restera Pau". Va-t-il être réélu au poste de maire ? Il devrait le rester à moins de "manquer de Pau" dit-il. Dans le cas contraire, il espère au moins qu'on lui organisera un "Pau de départ".

Alain Finkyelkraut se révolte contre "cette ineptie d'écriture inclusive, qui tout en se prétendant progressiste, créé une novlangue". Pour lui, il s'agit d'un "instrument de destruction culturelle". Jean d'Ormesson lui répond lui répond que "dans cette langue inclusive, un con restera un con".

Et Guy Lux est de retour sur TF1, où il anime une nouvelle émission Mask Singer. Il s'agit d'un concours où des célébrités déguisées en animaux vont chanter devant un jury, "le principe inventé par Armand Jammot et Jacques Antoine, un soir qu’ils étaient beurrés à la Suze au Balto".

Muriel Robin remonte aussi sur scène, au Théâtre Saint-Martin, avec la reprise de ses sketches les plus cultes dans un spectacle intitulé "Et pof !". Elle revient notamment sur un de ses sketches le plus mythique, "le répondeur" : "Si je veux laisser un message ? Après le bip ? Ben oui, parce que si je le laisse avant, on va pas l’entendre !".