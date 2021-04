La chronique de Laurent Gerra du 16 avril 2021

et Jade

publié le 16/04/2021

En cette période de crise sanitaire, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé que des personnalités appelleront des personnes âgées isolées. Parmi elles figurent Franck Dubosc, Gad Elmaleh mais aussi Elsa Zylberstein. L'actrice montre comment fonctionne ce projet, en appelant un vieux monsieur, via la voix de Mlle Jade : "Bonjour, c’est Elsa Zylberstein…Elsa qui ? Elsa Zylberstein…Connais pas ! Laissez-moi tranquille !" lui balance-t-il par la voix de Laurent Gerra avant de raccrocher.

Autre personnalité à participer, Julien Lepers imité par l'humoriste appelle Germaine, habitante de la Creuse : "Et oui Germaine, top, je suis un animateur de télévision, mais avant cela j'ai écrit le tube de Herbert Léonard Pour le plaisir, je porte des chemises saumon avec des costumes crème et des cravates roses. J'ai présenté pendant des années sur France 3 puis Fr 3 puis France 3, le jeu le plus populaire du petit écran (...) Johnny a été l'idole des jeunes, moi je suis l'idole des vieux, je suis je suis ?"