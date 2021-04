Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean Castex, Guillaume Durand et Michel Drucker

publié le 17/04/2021 à 10:38

La conférence de presse de Jean Castex a commencé : "Test, test, micro, one, two, Bordeaux, Paris, les rillettes du Mans, le micro fonctionne". Répondant à une question de Mediapart sur les cas de thromboses concernant les vaccins contre le coronavirus, Jean Castex a déclaré : "Avec le vaccin, la pilule ne passe pas, alors qu'avec la pilule, les femmes sont par définition habituées à l'avaler".

L'ancien directeur de la rédaction de Libération, Laurent Joffrin, avait une question mais n'a pas pu la poser : "Désolé M.Joffrin, mais je ne comprends pas ce que vous dites, demandez à Pascal Praud qu'il vous retire votre bâillon à boule", a déclaré Jean Castex.

Guillaume Durand, de Radio classique, avait aussi une question : "Il faut s'inscrire où comment dirais-je, pour les dîners clandestins, de Pierre-Jean comment dirais-je Chalençon ?". Réponse du Premier ministre : "Non seulement ces dîners n'ont jamais existé, mais en plus le homard était trop cuit et le vin était bouchonné".

Michel Drucker avait aussi une question : "Je voudrais savoir quelle est votre stratégie avec l'autotest, magnifique l'autotest". Castex répond : "Vu les tarifs élevés de l'autotest, j'ai sollicité la Française des jeux pour créer un loto test".

Enfin, interrogé sur la réouverture des commerces, le Premier ministre a expliqué : "Nous avons prévu de rouvrir d'abord les terrasses puis les esthéticiennes. Mais en cas d'urgence pileuse, vous pouvez vous piller les giboles en terrasse, en remplaçant une attestation d'épilation dérogatoire".