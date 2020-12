La chronique de Laurent Gerra du 14 décembre 2020

publié le 14/12/2020 à 09:29

En ce lundi 14 décembre, le Premier ministre, Jean Castex veut prendre la parole. "Un, deux… Paris, Prades, planète Mars. Mes chers concitoyens. En responsabilité, en responsabilité, nous avons décidé d’ouvrir les théâtres… À condition, à condition qu’il n’y ait pas plus de personnes dans la salle que sur scène", explique le Premier ministre. "Ainsi pour les one-man-show, un seul spectateur sera autorisé à voir le spectacle. Et il fera lui-même le son et la lumière", poursuit-il.

Pourtant citée en exemple dans sa gestion de la crise sanitaire, l’Allemagne peine à résister à la deuxième vague de contamination. Une situation observée de près à l’Élysée. "Emmanuel ! Emmanuel ! Tu as vu ? Ta copine Angela est toute patraque ! Elle n’arrive pas à enrayer le virus. Tu devrais l’appeler pour lui remonter le moral", lance Brigitte Macron. "Mais euh ! J’ai pas que ça à faire ! Je dois déjà tout expliquer à Castex qui comprend rien !", répond le président de la République.

Décidément, les négociations finales du Brexit sont pleines de suspense. On essaie d’en comprendre les principaux enjeux économiques avec notre spécialiste, François Lenglet. "Disons qu’il faut s’attendre à des taxes sur les produits en provenance du Royaume-Uni, donc il faut se préparer à payer plus cher la crème anglaise, les clés anglaises, les petites anglaises, les capotes anglaises, mais aussi les douches écossaises, les ballades irlandaises, les costumes Prince de Galles", explique l'économiste.