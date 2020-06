La chronique de Laurent Gerra du 12 juin 2020

publié le 12/06/2020 à 10:10

Ce jeudi 11 juin, RTL recevait Guy Béart qui a fait un concert de 4h ce samedi soir : "J'aurais pu faire plus. Je me suis dit que c'était un peu court, c'est dommage de s'arrêter comme ça alors j'ai décidé de chanter 24 heures".

De son côté, Nicolas Sarkozy refuse de prendre Cambadélis au téléphone : "Mais vous me connaissez. Moi je parle avec tout le monde, ouvert, décontracté, détendu. Par exemple, ma copine Angela quand elle a besoin d'un conseil, elle n'hésite pas et elle peut m'appeler quand elle veut."

Le journaliste Michel Chevalet a réagi sur la vague de théories conspirationistes qui prennent de plus en plus d'ampleur : "Le principe de base : il ne faut jamais croire ce qu'on nous dit. Je prends un exemple : vous avez un tuyau qui fuit c'est ce qu'on appelle une fuite. Et ça c'est beaucoup en politique ou dans les maisons de retraite par exemple. En cas de fuite, il faut couper de l'eau car si on n'interrompt pas la fuite, le tuyau enfle."