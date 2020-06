La chronique de Laurent Gerra du 11 juin 2020

publié le 11/06/2020 à 09:42

À la France Insoumise, la rivalité serait de plus en plus palpable entre Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin. Ce dernier est venu parler de son nouveau livre, Leur folie, nos vies, la bataille de l'après, qui finit bien. "À la fin tout le monde achète les sèche-linges Whirlpool d'Amiens, les méchants deviennent pauvres et tous les gentils chantent Bella Ciao".

"Tu vois pas que tout le monde s'en fout de ton nouveau livre ?", s'emporte alors Jean-Luc Mélenchon. "Qu'est-ce que vous avez à toujours inviter Ruffin ?" Le numéro un de la France Insoumise a répondu à son rival qui veut se présenter à l'élection présidentielle qu'il n'y en a qu'un qui tient le drapeau : lui.

"Pourquoi je me présenterai pas alors que Jean-Marie Bigard va se présenter ?", s'interroge Ruffin. "Moi aussi j'en connais des blagues avec des gars qui ont envie de faire caca." "Ne lui donnez pas d'idées au gamin", s'agace Jean-Luc Mélenchon.