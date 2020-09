La chronique de Laurent Gerra du 10 septembre

publié le 10/09/2020 à 09:56

Ce jeudi 10 septembre, nous accueillons Jean-Luc Mélenchon, leader de la France Insoumise, qui semble bien décidé à être le candidat commun de la gauche aux prochaines présidentielles quitte à critiquer ses éventuels concurrents.

"Mais qu’est-ce que c’est que cette analyse à la mords-moi-l’nœud ? Je critique personne, je discute avec mes amis de la gauche unie même si ça te défrise !" Il a même envoyé son "rouquemoute" à la rencontre de Yannick Crado des Verts et Edgar Faure du PS.

François Ruffin est également venu, avec une annonce en tête, "je vais soutenir Monsieur Mélenchon à la Présidentielle de 2022". Il a déjà prévu sa propre version de la Marseillaise à cette occasion.

Que devient la plus internationale de nos vedettes francophones : l’immense Céline Dion. Elle a passé le confinement à Brébeuf "à écraser les guêpes et les moustiques avec mes Louboutin".

Elle n'oublie pas de respecter les gestes barrières, "On a pas envie d’finir comme Berlusconi ! J’me suis fait coudre un masque en pièces d’or. Et on va mettre du plexiglass devant les premiers rangs à cause des postillons quand j’fais la sirène du Titanic".