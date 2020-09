La chronique de Laurent Gerra du 9 septembre

publié le 09/09/2020 à 09:42

Ce 9 septembre, François Bayrou est sur l'antenne de RTL pour expliquer en quoi consistent ses nouvelles fonctions au gouvernement : "Haut-commissaire, c'est comme commissaire mais à l'étage du dessus", dit-il à nos journalistes, qui restent dubitatifs. "Mon plan tient en trois points, thèse, antithèse et synthèse. Et s'il ne vous convient pas, j'en ai un autre qui tient en une lettre : B"

De son côté, Marine Le Pen annonce qu'elle cherche de nouveaux locaux pour le Rassemblement national : "On veut se rapprocher du centre de Paris. Stéphane Plaza va bien me dégoter un 2000 m2 dans le 5ème." Et quand on lui rappelle le prix du mètre carré dans la capitale, la députée européenne déchante vite. "Dans une studette, je pourrais à peine faire rentrer Wallerand de Saint Just au chausse pied. En plus, j'ai toute la collection de chants allemands de mon père à y stocker"

Personne n'a beaucoup parlé de la venue de Thierry Ardisson au "Rendez-vous de la gauche d'après", l'université d'été du PS, "hormis le courrier du Loir-et-Cher, se désole l'animateur. "C'est comme le rendez-vous de la gauche d'avant, sauf qu'au lieu de 4.000 militants dans une salle de spectacles, on est 4 sur le parking de Kiloutou", résume-t-il.