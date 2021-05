La chronique de Laurent Gerra du 10 mai 2021

publié le 10/05/2021 à 10:02

En ce lundi 10 mai, jour anniversaire de l’élection de François Mitterrand à l’Elysée, le président de la République actuel, Emmanuel Macron a reçu une bien étrange visite dans le secret de son bureau présidentiel. "C’est moi, Emmanuel… François Mitterrand, le seul président immortel de la 5e République", lance l'ancien président.

"Nigaud ! Si tu avais lu mes biographies, tu saurais que je suis aussi de droite. Si tu veux être réélu, ce qu’il faut, c’est brouiller les pistes. Un jour, tu cites Chardonne à Bousquet, un autre jour, tu vas au concert de Touche pas à mon pote avec Harlem Désir", poursuit-il. "Au fait, à propos de droite, tu les as bien mis dans le pétrin, je te félicite. Maintenant, tu dois offrir la proportionnelle à Marine. J’ai bien connu son père, c’était pas un mauvais bougre. Toujours prêt à donner un coup de main".

Marine Le Pen en est convaincue et l’affirme désormais haut et fort : elle sera élue présidente de la république en 2022. La candidate du RN veut pour se faire, concilier "autorité et bienveillance. On raccompagne tous les rastaquouères à la frontière, mais on leur fait un bisou avant de partir, et on leur offre un paquet de choco BN pour la route", dit-elle.