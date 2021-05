La chronique de Laurent Gerra du 6 mai 2021

publié le 06/05/2021 à 10:48

Face à la pandémie, l'économie mondiale s'est effondrée. Pour la relancer, l'Union européenne prévoit une enveloppe de 750 milliards d’euros distribués aux 27 états, dont 40 milliards pour la France. Une bonne nouvelle, ou presque, car "comme toujours en économie, il y a du pour et il y a du contre", rappelle François Lenglet.

"Yves Calvi va vendre ses chemises, Isabelle Morini-Bosc va brader ses breloques et (mademoiselle Jade va) mettre (son) chien en vente", poursuit le journaliste. Les politiques d’investissement pour le développement durable ne fonctionnent pas en France, mais ailleurs oui. François Lenglet prend ainsi l'exemple du "Grozozio, où le président N’tar Tageul a investi dans les prisons. Résultat : 90% de la population est à l’ombre, protégée du réchauffement climatique. Et comme l’Europe a prêté l’argent, elle remboursera. CQFD".

Pendant ce temps-là, Philippe de Villiers fait le tour des radios et télévisions pour la promotion de son livre Le jour d’après. Celui qui veut "enfourcher à la pointe de (son) stylo-plume les Guillaume Musso et Marc Lévy comme des rôtis" avertit également le jury du prix Goncourt : "ils ont intérêt à me le donner, sinon je les livre à mes faucons du Puy-du-Fou".

L'écrivain est interrompu par un appel vidéo du sosie vocal de Johnny Hallyday, Jean-Baptiste Guégan, qui "tourne à Tournai en attendant de retourner à ma tournée qui ne tourne pas". Heureusement, il est accompagné de tous ses amis "sosies vocaux des gens qui sont mourus".