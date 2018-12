publié le 25/12/2018 à 13:35

Le 25 décembre, le rêve est permis pour tout le monde. Sans exception. Même les personnes obligées de réveillonner sur un lit d'hôpital ont eu le droit à la visite tant attendue du Père Noël.



De quoi offrir un Noël festif aux enfants malades de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, au sud de Paris, qui se sont ainsi réveillés avec le célèbre homme en rouge et des petits lutins à leur chevet. Ces derniers se sont discrètement glissés dans les couloirs de l'hôpital avec, sur leur dos, des hottes remplies de cadeaux.

La petite Felicy a attendu ce moment toute la nuit avec impatience. Comme elle, plus de 100 enfants n'ont pas pu quitter l'hôpital pour la journée. Alors, cette visite permet d'oublier pendant quelques instants la maladie.



Une visite qui séduit donc les enfants mais aussi les parents. "C'est vraiment une super idée d'avoir le Père Noël à l’hôpital. Cette journée est plus gaie que d'habitude", résume une mère de famille.



"C'est une petite parenthèse où les enfants oublient qu'ils sont hospitalisées puis on aime beaucoup faire la distribution. C'est sympa et ça change de ce qu'on a l'habitude de faire", glisse de son côté Cassandra Thibaud, une infirmière en chirurgie pédiatrique. Une parenthèse enchantée qui dure depuis plus de vingt ans maintenant.