publié le 25/12/2018 à 09:59

Certains ont déjà déballé leurs cadeaux de Noël le 24 au soir alors que d'autres se sont précipités au pied du sapin ce 25 décembre. Quelles que soient les habitudes en cette période de fêtes, les droits des consommateurs sont évidemment les mêmes.



Que ce soit sur Internet ou en magasins, chaque personne peut logiquement obtenir gain de cause. Des droits importants à connaître à l'heure où le Père Noël est venu faire sa distribution de jouets, parfums et autres surprises.

Objets en double ou détériorés, tickets de caisse introuvables, avoir ou remboursement... Thomas Laurenceau, journaliste spécialiste de la consommation dresse la liste des possibilités de chacun pour que la déception ne vienne pas gâcher la fête.

Que faire en cas de cadeaux en double ?

Si votre tante et votre cousin ne se sont pas accordés et ont offert le même jouet à votre enfant... Pas de panique. Surtout s'ils l'ont acheté sur Internet. L'objet en question peut ainsi être renvoyé, sans aucune raison particulière, durant les 14 jours suivant la réception du colis. Certains magasins accordent même des délais de grâce avec une période rallongée.



Quand l'objet a été acheté en magasins, la situation est plus difficile alors que les commerçants n'ont aucune obligation. "Cela va dépendre de leur bon vouloir", explique Thomas Laurenceau. Mais, en général, les commençant acceptent de reprendre et de faire des échanges, notamment si l'emballage d'origine est intact". Attention donc à veiller à ce que l'enfant ne détruise pas la boîte au pied du sapin.

Le ticket de caisse est-il obligatoire ?

Si le ticket de caisse n'est pas obligatoire, il facilite clairement la tâche du consommateur et du commerçant si vous souhaitez ramener un objet en magasins. Cependant, certaines solutions existent comme la présentation d'un bon de livraison ou encore un relevé bancaire. Mais clairement, le plus simple est de présenter un ticket de caisse alors n'hésitez pas à réclamer. "Fermez les yeux si c'est un cadeau", lance le journaliste.

Avoir ou remboursement ?

Si l'achat a eu lieu en ligne, la question ne se pose pas et le consommateur recevra forcément un remboursement de la part du site concerné. En revanche, en magasins, là encore il va falloir discuter avec le vendeur. "Avec le sourire et soyez sympa, précise Thomas Laurenceau qui rappelle que la journée du 26 décembre est particulièrement chargée pour les vendeurs.

Que faire en cas d'objets abîmés ?

En cas d'objets cassés ou détériorés, là encore, pas de panique. Il est de toute manière garantie grâce à une garantie de conformité et le consommateur peut ainsi réclamer réparation ou échange. Si l'échange n'est possible dans les 30 jours, chaque client peut ainsi exiger un remboursement.



En revanche, si le remboursement n'est pas réalisé dans les 14 jours, le commerçant aura ainsi des pénalités et devra vous rembourser une somme plus importante. Le plus dur, dans tous les cas, étant de gérer la déception au mouvement de l'ouverture du cadeau.