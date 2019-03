publié le 25/12/2018 à 08:15

Tous les ans, à la sortie des nouveaux iPhone mais aussi à Noël, le marché des smartphones d'occasion bat son plein. Face à la hausse des prix des téléphones de dernière génération, de plus en plus de consommateurs se tournent vers cette solution pour acquérir des modèles récents en profitant de prix plus raisonnables, parfois divisés par deux.



Le marché de la seconde main s'articule autour de deux types de revendeurs. On trouve d'abord les plateformes comme Darty, la Fnac, eBay, Le Bon Coin ou Amazon, où des particuliers proposent des produits qui ont déjà vécu à des prix très avantageux. Mais il est difficile de vérifier leur état de fonctionnement et il est possible de tomber sur un vendeur mal intentionné.

Pour offrir plus de garanties au revendeur comme à l'acheteur, des entreprises se sont spécialisées dans le reconditionnement. C'est le cas de la start-up normande YesYes qui joue le rôle de certificateur lors d'un achat ou d'une vente. Le vendeur doit seulement répondre à quelques questions sur le téléphone - modèle, capacité de mémoire, couleur, état -, indiquer le prix auquel il souhaite le vendre et s'il est prêt ou non à négocier.

Une fois trouvé un acheteur, l'entreprise se charge de vérifier s'il fonctionne bien et s'il correspond bien à l'annonce. La start-up l'expédie ensuite au destinataire et prélève une commission de 20% permettant de régler les frais d'envoi. Si besoin, YesYes change aussi la batterie du smartphone puis ajoute des accessoires neufs et un emballage. D'autres entreprises comme Certideal, Blackmarket, Volpy, Smaaart et Remade proposent le même genre de prestations.

Comptez-vous revendre au moins un cadeau reçu à Noël ? Oui

Non

Ne se prononce pas

Les points à vérifier lors de l'achat

Plus largement, respecter un certain nombre de principes permet d'éviter les mauvaises surprises sur le marché de l'occasion ou du reconditionné, pensez à lire les conditions générales de vente et les avis sur une plateforme ou un vendeur. Lisez attentivement le descriptif des annonces (qui est le reconditionneur, le vendeur, quel est l'état du smartphone, son grade, celui de sa batterie, des accessoires ?).



Privilégiez la remise en main propre dans la mesure du possible et demandez une facture sur laquelle apparaît le même numéro IMEI que sur le smartphone. Les vendeurs ont l'obligation d'offrir une garantie de six mois, précise l'UFC-Que Choisir.



Une fois le téléphone entre les mains, contrôlez son état général, s'il correspond parfaitement à la description et insérez votre carte SIM pour l'essayer en situation. Vérifiez alors si l'écran, les boutons et les ports fonctionnent et testez l'appareil photo pour voir si le capteur ou les micros ne sont pas endommagés. En cas de litige ou de vice caché, la loi vous laisse deux ans pour demander un remboursement au vendeur.