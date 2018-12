publié le 25/12/2018 à 11:54

Le père Noël vous a oublié cette année ? Pas de panique, il n'est peut-être pas encore passé par chez vous. Pour le vérifier, vous pouvez suivre à la trace sa tournée de cadeaux dans le monde entier, débutée la nuit du lundi 24 décembre. Un site internet baptisé Santa Tracker, de Google, permet de suivre le long voyage du père Noël dans tous les foyers du monde.



Le mardi 25 décembre à midi, il se rendait à Hawaï et avait distribué près de 7,7 millions de cadeaux. Le site de Google indique également la distance qui vous sépare du père Noël et propose de faire un peu de tourisme en vous montrant des photographies du lieu où il se trouve actuellement.

Le site propose également des jeux pour se divertir, en attendant la prochaine étape du père Noël. Disponible sur smartphone via une application, le site permet aux plus jeunes de créer leur lutin et de visiter un village.